 

Станции БКЛ “Карамышевская” и “Мневники” готовятся к открытию

22.03.2021, 18:44, Разное
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“Карамышевская” и “Мневники” откроются после проверки участка техническими составами и обкатки пустыми поездами по графику метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас специалисты проверяют участок с помощью хозяйственного поезда с габаритным вагоном. Как только проверка окончится, на контактный рельс подадут напряжение и пустят пробный поезд. Финальный этап перед открытием участка – обкатка обычными составами без пассажиров.

Планируется, что западный участок большого метрокольца будет полностью готов до конца текущего года. Его открытие улучшит транспортную доступность для 530 тысяч человек – жителей районов Кунцево, Хорошево-Мневники и других.

Помимо строительства новых линий и станций подземки, в городе продолжают возводить транспортно-пересадочные узлы. Один из крупнейших ТПУ России и Европы появится на базе станции БКЛ и Некрасовской линии “Нижегородская”. Это будет полноценный городской вокзал.

К началу мая там откроют пассажирский терминал. На первом этаже пятиэтажного здания разместятся кассы пригородного сообщения. Сам ТПУ совместит в себе метро, МЦК и железнодорожную платформу.

По словам Андрея Бочкарева, монтаж инженерных систем здания находится в финальной стадии. Также подходят к концу архитектурно-отделочные работы и интеграция железнодорожного остановочного пункта с подземным уровнем пересадочного узла.

Всего на Большой кольцевой линии метро будет 31 станция. Длина нового контура столичной подземки составит 70 километров – это один из крупнейших проектов подобного рода в мире.

Решение о строительстве БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Новое кольцо позволит жителям столицы экономить время в пути и создаст альтернативные маршруты передвижения.

Например, чтобы доехать от “Кунцевской” до “Юго-“Западной” пассажиру нужно тратить 43 минуты. БКЛ сократит время в пути в два раза – до 18-20 минут. Ехать в центр, чтобы сделать пересадку с одной линии на другую, больше не придется.

БКЛ строится не только для текущих нужд города и пассажиров, но и на перспективу. Планируется, что в будущем к большому метрокольцу будут присоединены новые линии подземки. Таким образом, метро придет в те районы, жители которых уже давно ждут собственной станции.



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