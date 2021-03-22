Видео: Байдена слишком рано хоронят

На фоне регулярных оговорок и падения на трапе президентского самолета Джо Байдена многие «списывают со счетов». Мол, этот человек явно не может руководить Америкой, значит, за него руководят другие, а сам он скоро уступит место вице-президенту Камале Харрис. Но насколько обоснованы предположения о «маразме» хозяина Белого дома?

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