 

Видео: Байдена слишком рано хоронят

22.03.2021, 18:32, Новости дня
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На фоне регулярных оговорок и падения на трапе президентского самолета Джо Байдена многие «списывают со счетов». Мол, этот человек явно не может руководить Америкой, значит, за него руководят другие, а сам он скоро уступит место вице-президенту Камале Харрис. Но насколько обоснованы предположения о «маразме» хозяина Белого дома?

Теги: 

США
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Джо Байден
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Дмитрий Бавырин
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Камала Харрис



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