 

Инфекционист назвал главный приоритет РФ в борьбе с коронавирусом

22.03.2021, 18:32, Новости дня
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«Теперь можно сказать, что на настоящем этапе именно вакцинация является приоритетом номер один для нашего государства», – сообщил газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Александр Горелов, подводя итоги совещания по вопросам вакцинации с участием президента РФ Владимира Путина.

«Самым значимым итогом совещания является то, что у нас по-прежнему будет наращиваться производство вакцин», – сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Также не менее, значимым, на мой взгляд, является тот факт, что теперь мы вплотную приблизились к вакцинации детей. С этой целью разработана интраназальная форма «Спутника V». Понятно, что она должна пройти все стадии клинических испытаний, как положено всем вакцинам», – добавил собеседник.

Кроме того, в ходе совещания были подведены итоги эффективности и безопасности вакцинации лиц старше 60 лет, отметил Горелов. «Поэтому теперь можно сказать, что на настоящем этапе именно вакцинация является приоритетом номер один для государства», – заключил инфекционист.

Ранее Путин сообщил о важности нарастить темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным. Президент также рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.

Также Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, сказал, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.



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