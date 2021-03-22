 

Fox News – «полностью изменит индустрию» — Трамп планирует вернуться в соцсети с собственной платформой

22.03.2021, 18:04, Новости дня
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Как рассказал Fox News советник Дональда Трампа Джейсон Миллер, бывший президент, забаненный в Twitter после штурма Капитолия, планирует вернуться в соцсети с собственной платформой. Миллер уверен, что проект экс-лидера привлечёт «десятки миллионов человек» и станет «сенсацией в мире соцсетей, которая полностью изменит эту индустрию».


Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться в соцсети с помощью собственной платформы, пишет Fox News. Об этом каналу рассказал один из советников экс-лидера Джейсон Миллер. 

 

Как напоминает Fox News, после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января теперь уже бывший глава Белого дома потерял возможность делать публикации в Twitter — соцсети, через которую он регулярно общался с американцами и всем миром в ходе своего президентства и до него. 

 

«Думаю, где-то через два или три месяца мы увидим возвращение президента Трампа в соцсети с собственной платформой, — заявил старший советник бывшего лидера Джейсон Миллер в эфире Fox News в воскресенье 21 марта. — Мне кажется, это будет настоящая сенсация в мире соцсетей, которая полностью изменит эту индустрию, и все будут ждать и следить, что же президент Трамп предпримет дальше». 

 

Миллер подчеркнул, что пока не может разглашать подробности предстоящего проекта, но отметил, что экс-президент проводит «важные встречи на высшем уровне» в своей резиденции Мар-а-Лаго и что по поводу новой соцсети с бывшим лидером уже связались «несколько компаний».

 

«Эта новая платформа будет внушительной», — заверил Миллер и добавил, что, по прогнозам создателей, Трамп привлечёт в свою соцсеть «десятки миллионов человек».



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