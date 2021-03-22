Нардеп Дмитриева: Благодаря Единой государственной информационной системе трансплантации “заказать” донорский орган невозможно

Единая государственная информационная система трансплантации не позволяет заинтересованным лицам “заказывать” необходимые им донорские органы. Об этом в эфире “Свободы слова Савика Шустера” заявила народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева.

Так нардеп отреагировала на комментарий на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, в котором один из пользователей написал, что “если поступит заказ на сердце, почки или печень”, то пациента никто не будет спасать, и вместо этого его “разберут на органы”.

“У нас есть Единая государственная информационная система трансплантации, куда вносится вся информация. И благодаря ей нельзя “заказать” кому-то сердце, а кому-то почку. Именно для этого и существует данная система – мы убрали человеческий фактор. Поэтому невозможно [вручную] подобрать пару донора и реципиента. Система сама по показателям подбирает, кто должен стать донором для конкретного реципиента. Поэтому “заказать” донорский орган не получится”, – подчеркнула Дмитриева.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года глава Минздрава Украины Максим Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.

—