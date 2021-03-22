Нардеп Пидласа: Мы не успеем до 28 марта отменить переход на летнее время

Отменить переход на летнее время до 28 марта может только Кабинет министров Украины. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявила нардеп от “Слуги народа”, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

“Законопроект отправили на повторное второе чтение. Это предусматривает 14 дней на подачу поправок. Поэтому мы не успеем проголосовать до 28 марта, когда происходит перевод стрелок. Но до этой даты может успеть Кабинет министров. Он может отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если это сделать до 28 марта, перехода на летнее время не будет”, – сообщила нардеп.

Если же и правительство не отменит свое постановление, то 28 марта, как и в предыдущие годы, состоится переход на летнее время, отметила собеседница.

“Это не первый раз, когда парламент за Кабмином доделывает какие-то вещи. Верховная Рада оказывается политически более состоятельной. Мы актуализировали большую общенациональную дискуссию по поводу времени. И эта работа имеет смысл. Законопроект №4201 останется, его доработают. Мы сможем снова его вынести в зал и голосовать. Однако нужно будет сделать отсрочку вступления его в силу. Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания”, – пояснила Пидласа.

Она подчеркнула, что дискуссия по поводу того, на каком времяисчислении оставаться, в парламенте продолжается.

“Комитет по вопросам экономического развития согласился с авторами законопроекта установить зимнее время. Когда мы готовили законопроект ко второму чтению, брали заключение у экспертов службы метрологии, и они отмечали, что естественным для Украины является именно зимнее время. Тем не менее, дискуссия в Верховной Раде по поводу того, на каком времени оставаться, продолжается, как и во всем обществе”, – резюмировала Пидласа.

19 марта Верховная Рада не смогла принять законопроект №4201, которым предусматривалась отмена перехода на летнее время. Документ направлен на повторное второе чтение (это решение поддержали 226 депутатов). В связи с ужесточением карантина в Киеве парламент не будет работать в пленарном режиме до 13 апреля. Следовательно 28 марта должен произойти перевод стрелок на один час вперед.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент отменил свое решение.

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года – решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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