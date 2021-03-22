МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба министерства.

Дипломатам дали 72 часа для выезда из страны.

“Заместителю главы посольства России была вручена официальная нота, информирующая его о принятом решении”, – отметили в релизе.

МИД Болгарии сослался на информацию прокуратуры, которая предупредила, что дипломаты осуществляли в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 20 марта призвал Россию прекратить шпионаж.

В сентябре 2020 года власти Болгарии дали двум российским дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну.

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран.

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