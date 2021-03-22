 

“Они действительно похожи, черт возьми”. Стоцкая прокомментировала сходство своих детей с Киркоровым

22.03.2021, 18:00, Новости дня
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Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая 19 марта в эфире “Русского радио” прокомментировала отношения с экс-продюсером, российским певцом Филиппом Киркоровым.

“Ну мы красивая пара. Филипп – мой друг. Это мой наставник”, – заявила Стоцкая.

Отвечая на вопрос о том, что ее дети внешне очень похожи на Киркорова, певица отметила, что она также имеет внешнее сходство с этим артистом.

“Они действительно похожи, черт возьми. Я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле, и мы с ним похожи. Людям просто хочется, чтобы это было так. Им нужна эта легенда. Смысл это скрывать, если бы это было правдой?” – заявила Стоцкая.

ВИДЕОВидео: Русское Радио / YouTube

В браке с ресторатором Сергеем Абгаряном Стоцкая родила двоих детей: сына Александра (2011) и дочь Веру (2017). В марте 2021 года певица впервые заявила, что они с мужем расстались два с лишним года назад. 

Подписчики артистки в комментариях под снимками ее детей часто отмечают их внешнее сходство с Киркоровым, который в начале карьеры был ее продюсером.

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Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

В 2019 году в интервью Лере Кудрявцевой, ведущей передачи “Секрет на миллион”, которая выходит на канале НТВ, Стоцкая заявила, что их с Киркоровым связывали не только рабочие, но и личные отношения.

“Он меня очаровал. Я, конечно, была в него влюблена. И сейчас, когда он появляется на горизонте, я трепещу”, – заявила она тогда. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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