 

На брусчатку в центре Праги нанесли 25 тысяч крестов в память о жертвах коронавируса

22.03.2021, 18:00, Новости дня
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На брусчатку Староместской площади в центре Праги нанесли 25 тысяч белых крестов в память о жертвах коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Праги.

Сообщается, что ровно год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент, всего за время пандемии умерли 24 810 человек. В полдень в городе прошла минута молчания.

https://www.facebook.com/Prahaeu/posts/4148355085182802

В пресс-службе отметили, что акцию организовала группа под названием “Миллион моментов за демократию”. 

По словам главы группы Беньямина Ролла, кресты являются “символом напрасно потраченных правительством жизней”. 

“Многие из них умерли напрасно. Ответственность лежит на правительстве, который ставит свой бизнес в приоритет над своими гражданами. Правительство нельзя обвинять в COVID-19, но можно – в бесполезно утерянных жизнях”, – написал он  в Twitter.

Tisíce k * í * za tisíce zem * elých. Mnoho z nich zem * elo zbyte * n * . Odpov * dnost nese vláda zma * ených * ivot * , která up * ednost * uje své kšefty nad svými ob * [email protected] #vladazmarenychzivotu

Za covid-19 vláda nem * e, za zbyte * n * zma * ené * ivoty ano. pic.twitter.com/MGxebdpVF2

— Benjamin Roll (@BenjoRoll) March 22, 2021

По данным минздрава Чехии на сегодня, в стране подтвердили около 1,5 млн случаев болезни, из них 24 810 человек человек умерли, 1,3 млн человек выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта 2020 года. 12 марта правительство ввело чрезвычайное положение и объявило жесткие ограничения на территории всей страны. К лету ограничения были ослаблены, но затем начался резкий рост числа инфицированных. В октябре правительство вновь ввело чрезвычайное положение. Серьезные ограничения неоднократно продлевались.

В начале марта Чехия обратилась к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой принять десятки пациентов с COVID-19, поскольку ситуация в ее собственных больницах достигла критической точки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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