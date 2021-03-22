Ученые: Жизнь без стресса может быть вредна для мозга

Профессор Дэвид Алмейда, представляющий Университет штата Пенсильвания, провел с коллегами исследование по поводу наличия стресса в жизни. Оказалось, что отсутствие этого универсального человеческого опыта может быть вредно для мозга.

В процессе исследования были использованы сведения о 2711 участниках, которые заранее прошли когнитивный небольшой тест. После этого их на протяжении восьми ночей интервьюировали. Оказалось, что люди, у которых в жизни не было стрессоров, с большей вероятностью лучше себя ощущали и реже имели хронические заболевания. При этом, у них отмечалась более низкая когнитивная функция. Поэтому Дэвид Алмейда считает, что потенциально стрессоры способны не только доставлять неудобства, но и приносить пользу мозгу.

Исследование показало, что у людей с отсутствием стресса в жизни были ниже результаты теста на познание. При этом разница была равна более чем 8 годам старения. Такие респонденты реже получали или оказывали эмоциональную поддержку, а также нечасто обращали внимание на протяжении дня на какие-то положительные вещи.

Источник: medikforum.ru