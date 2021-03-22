На трансляцию с МКС попали два светящихся НЛО

Видеокамера на борту Международной космической станции (МКС) запечатлела два светящихся НЛО. В это время велась прямая трансляция по случаю выхода в открытый космос астронавта, странные объекты заметил один из зрителей, проживающий во Флориде.

Два НЛО пролетели за спиной космонавта, когда тот проводил плановые ремонтные работы. Многие зрители не смогли объяснить, как возникли эти светящиеся объекты, но уфологи сразу подумали, что они являются НЛО. В качестве аргумента, подтверждающего их гипотезу, они привели описание «необычного» полета объектов.

Так, по словам одного из экспертов, один светящийся объект двигался от планеты, второй приближался к нему. Оба НЛО имели форму шара и одинаковую яркость свечения, поэтому уфологи не отрицают, что создать их могли инопланетяне. Поскольку один из объектов «поднимался» с Земли, то он мог заниматься там разведкой. Уфологи часто сталкиваются со случаями, когда такие НЛО появляются в атмосфере планеты, но в этот раз их зафиксировали возле МКС.

Источник: dni24.com