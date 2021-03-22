 

На трансляцию с МКС попали два светящихся НЛО

22.03.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видеокамера на борту Международной космической станции (МКС) запечатлела два светящихся НЛО. В это время велась прямая трансляция по случаю выхода в открытый космос астронавта, странные объекты заметил один из зрителей, проживающий во Флориде.
Два НЛО пролетели за спиной космонавта, когда тот проводил плановые ремонтные работы. Многие зрители не смогли объяснить, как возникли эти светящиеся объекты, но уфологи сразу подумали, что они являются НЛО. В качестве аргумента, подтверждающего их гипотезу, они привели описание «необычного» полета объектов.

Так, по словам одного из экспертов, один светящийся объект двигался от планеты, второй приближался к нему. Оба НЛО имели форму шара и одинаковую яркость свечения, поэтому уфологи не отрицают, что создать их могли инопланетяне. Поскольку один из объектов «поднимался» с Земли, то он мог заниматься там разведкой. Уфологи часто сталкиваются со случаями, когда такие НЛО появляются в атмосфере планеты, но в этот раз их зафиксировали возле МКС.

Источник: dni24.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

30.07 / Мнение: Перечитывая “Флэшбек”

02.07 / У певицы Sia родились внуки

08.11 / “Они ошибались”: Мэттью Макконахи рассказал о пережитом сексуальном насилии

03.12 / «Международная пилорама» будет выходить на азербайджанском языке

26.09 / Анна Кошмал показала, как выглядит Федор Гуринец, ее экранный однокурсник и друг из «Сватов»

03.02 / МЧС России и Минприроды планируется серьезно усилить внедрением ИИ-технологий

26.02 / Скандалы: Татарских банкиров собирают в Москве

09.12 / Ученые сравнили эффективность операции и антибиотиков при аппендиците

19.07 / Личный фотограф Пугачевой показал архивный снимок Вайкуле и Леонтьева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска