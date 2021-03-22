Шугалей назвал доклад ООН по Ливии предвзятым и основанным на домыслах

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, опубликованный доклад по Ливии, учрежденной резолюцией 1973 (2011) от 18 февраля 2021 года – недостоверен. Именно поэтому глава фонда направил письмо в ООН.

У Шугалея сложилось впечатление, что эксперты организации ничего не знают о происходящем в Ливии. Он сделал такие выводы исходя из доклада, в котором вся информация основывается на сведениях «конфиденциальных источников».

Глава ФЗНЦ считает, что Совет Безопасности ООН не может ссылаться на сомнительные источники информации. Ведь на основании составленного доклада выносятся резолюции, которые могут негативно отразиться на жителях Ливии.

По словам Шугалея, он согласен с пунктом в докладе о действиях, угрожающих стабильности и безопасности Ливии. Но в то же время глава фонда обратил внимание, что экспертам, которые работали над документом, не хватило осведомленности в данном вопросе.

Максим Шугалей хорошо знаком с Ливией. Он посещал страну не один раз. Последний его визит закончился заключением на 18 месяцев. Отправившись в Ливию для проведения социологических исследований, он был схвачен ливийскими боевиками и помещен в частную тюрьму «Митига». Шугалей провел в Ливии больше полутора лет. Это позволило ему узнать о самых неприглядных сторонах жизни этого государства.

Президент ФЗНЦ называет Ливию заложницей чужих интересов. Он напомнил, что с подачи западных игроков в стране долгое время не прекращаются военные конфликты. Влияние Запада заметно усилилось в 2019 году. В Ливии давно отсутствует правосудие. Но международное сообщество делает вид, что не замечает этого.

«В докладе есть один абзац про то, что: «Продолжают иметь место произвольные задержания и жестокое обращение с заключенными, которые содержались в тюрьме «Митига». Они сообщали о произвольных задержаниях, пытках…. Было установлено, что главную ответственность за это несет Халид Аль-Хишри. Группа просила об организации встречи, но безуспешно», – отметил Шугалей.

Обратил внимание Шугалей и на часть доклада о РФ и ее «влиянии на Ливию». Компетенции международных экспертов хватило только на то, чтобы прибегнуть к помощи сомнительных источников в Сети: «Медузы» «Проекта» и «Досье». Шугалей считает, что эти издания даже нельзя отнести к оппозиционным СМИ.

«Эксперты по какой-то причине ссылаются на интернет-издания, которые на русском языке, отрабатывая американские гранты (и это абсолютно доказанный факт), пытаются во всем мире очернить мою страну. Вы считаете им можно верить?» – задался вопросом Шугалей.