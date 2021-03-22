Samsung представил линейку из 12 мониторов с высоким разрешением

Представители компании Samsung Electronics официально анонсировали выпуск новых моделей мониторов в 2021 году. Речь идет об устройствах с экранами, позволяющих отображать картинку в высоком качестве.

Всего в линейке 12 мониторов, относящихся к форматам QHD, UHD и UWQHD, сообщили разработчики. На экранах можно отображать до одного миллиарда различных цветовых оттенков, уточняют они. Охват sRGB составляет 99%.

Почти все панели отличаются узкими рамками и почти все они оборудованы сетевыми портами Ethernet, а также USB 3.0. Модель S65UA, например, имеет вогнутый экран с показателем кривизны 1000R. Размер диагонали здесь составляет 34 дюйма. Разрешение картинки – 3440 на 1440 пикселей.