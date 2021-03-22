 

Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье

22.03.2021, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подмосковном Раменском после пяти пулевых ранений ушел из жизни рабочий из Тувы, передает “Царьград”. Огонь по нему открыли сотрудники полиции, после того, как он бросился на них со штыковой лопатой наперевес. Перед этим он успел напасть на сотрудников скорой помощи, которые прибыли для оказания ему помощи – мужчина был ранен в шею.

Однако принимать чужую помощь мужчина оказался не готов – он через форточку пролез из слона скорой помощи на водительское сиденье и попытался угнать машину. Потерпев неудачу рабочий схватился за лопату и, несмотря на предупредительные выстрелы. воздух, попытался ранить прибывших полицейских. От полученных травм он скончался на месте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Мнение: О собаках и больных зооненавистничеством.

10.02 / Тихановская представила белорусам план победы над Лукашенко: Коллективно давить

15.10 / Главный психиатр Белоруссии предложил вернуть карательную психиатрию

30.07 / Мнение: Подготовка разведчиков ВСУ. Средства выявления и порядок уничтожения снайпера

09.12 / Добыча «Хаябусы»

18.01 / Китайских аналитиков восхитили российские “полиэтиленовые доспехи”

10.11 / Клиенты iHerb смогут забрать заказ в отделениях “Сбера”

19.02 / Россиянам запретят размещать в Сети информацию о высоком уровне жизни за рубежом

04.11 / Учёные рассказали об опасности высокого давления в ночное время

15.07 / Мнение: Почему я сочувствую больным догхантерством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска