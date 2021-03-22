Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье

В подмосковном Раменском после пяти пулевых ранений ушел из жизни рабочий из Тувы, передает “Царьград”. Огонь по нему открыли сотрудники полиции, после того, как он бросился на них со штыковой лопатой наперевес. Перед этим он успел напасть на сотрудников скорой помощи, которые прибыли для оказания ему помощи – мужчина был ранен в шею.

Однако принимать чужую помощь мужчина оказался не готов – он через форточку пролез из слона скорой помощи на водительское сиденье и попытался угнать машину. Потерпев неудачу рабочий схватился за лопату и, несмотря на предупредительные выстрелы. воздух, попытался ранить прибывших полицейских. От полученных травм он скончался на месте.