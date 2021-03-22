 

Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России

22.03.2021, 17:42, Новости дня
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Необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России, этот процесс должен быть максимально доступным и удобным, сообщил президент Владимир Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

«Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов, и конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно для людей старшего возраста», – подчеркнул Путин.

При этом он призвал учитывать спрос на вакцины от коронавируса за рубежом, но в первую очередь отдавать приоритет России.

«Наши фармацевтические компании должны учитывать динамику глобального рынка и спрос на нашу вакцину, с его учетом развивать свои мощности. Но подчеркну – безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан», – сообщил Путин.

Ранее Путин рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.

В РФ на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».



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