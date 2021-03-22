Корабли Балтийского флота форсировали Ла-Манш

Отряд кораблей Балтийского флота из трех больших десантных кораблей (БДК) и корвета «Бойкий» начал дальний поход в Атлантике, сообщил источник в силовых структурах Калининградской области.

«Отряд кораблей Балтфлота 20 марта форсировал пролив Ла-Манш и сейчас находится в Атлантике», – отметил собеседник ТАСС.

Он отметил, что в состав отряда также входят БДК «Калининград», «Минск» и «Королев».

Официального объявления о начале похода не было, но проход кораблей через Ла-Манш привлек внимание британских самолетов базовой патрульной авиации и споттеров.

В пресс-службе флота отказались от комментариев по этой теме.

В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.