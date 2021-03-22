РФПИ сообщил о возможном нарушении патента на «Спутник V» компанией из США

Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Очень сильная патентная защита – мы подали с самого начала и получили преимущество, потому что в РФ подали гораздо раньше, чем другие…Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

Глава РФПИ отметил, что фонд не будет в период пандемии COVID-19 требовать от компании возмещения ущерба за нарушение патента, однако в будущем отнесется к защите своих интеллектуальных прав более серьезно.

В феврале сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получил девять заявок на патенты по вакцинам от коронавируса.

Напомним, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%.