 

РФПИ сообщил о возможном нарушении патента на «Спутник V» компанией из США

22.03.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Очень сильная патентная защита – мы подали с самого начала и получили преимущество, потому что в РФ подали гораздо раньше, чем другие…Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

Глава РФПИ отметил, что фонд не будет в период пандемии COVID-19 требовать от компании возмещения ущерба за нарушение патента, однако в будущем отнесется к защите своих интеллектуальных прав более серьезно.

В феврале сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получил девять заявок на патенты по вакцинам от коронавируса.

Напомним, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Открыт новый вид доисторического крокодила

23.10 / Бельгийский историк – когда инфантильный ЕС рухнет, великие державы растерзают его на куски

02.12 / Корреспондент – западноукраинские депутаты приняли присягу под гимн Венгрии

29.06 / Евросоюз ввел санкции против ряда венесуэльских чиновников

27.07 / В мире зафиксирована вспышка нового опасного коронавируса

25.08 / На тестах обнаружен прототип новой версии кроссовера Jeep Compass

07.08 / Стало известно место пребывания Хуана Карлоса I

06.09 / США выступили с заявлением в связи с освобождением кубинского журналиста Киньонеса

28.09 / Глава СВР назвал способ прекращения конфликта в Карабахе

20.08 / Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска