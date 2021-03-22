ПЦР-тесты дают меньше ложно-отрицательных результатов в первой половине дня



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В ходе исследования специалисты медицинского центра Университета Вандербильта (Vanderbilt University Medical Cente) проанализировали результаты более 30 тысяч ПЦР-тестов, взятых в Нэшвилле в период с марта по июнь прошлого года. Ученые сопоставили полученные результаты с временем взятия мазка, а также учли данные о заболевших пациентах, у которых ранее тест не подтвердил SARS-Cov-2.

Результаты показали двукратное изменение пропорций положительных результатов в течение суток, причем их максимальное количество приходится на 14:00. Ученые отметили, что это может быть в том числе связано с тем, что разные группы пациентов проходят тестирование в определенное время, однако наиболее вероятное объяснение заключается в циркадных колебаниях иммунитета, который по-разному взаимодействует с патогеном в течение суток.

«Мы предполагаем, что выделения SARS-Cov-2 имеют циклический характер с пиком в начале дня. Это наблюдение совпадает с результатами исследований других вирусов, таких как грипп, герпес и Денге, когда взаимодействие патогена с иммунной системой приводит к суточным колебаниям вирусного выделения», — написали авторы исследования. По мнению ученых, эти выводы могут стать для корректировки действующих рекомендаций по тестированию пациентов.

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Ранее ученые выяснили, что мазок на ПЦР лучше всего делать на 5-7 день после предполагаемого заражения или контакта с больным COVID-19. В этот короткий период вероятность получить ложноотрицательные результаты мазка самая низкая.

Инкубационный период COVID-19 (промежуток от заражения до появления первых признаков болезни) составляет 5-6 дней, но может достигать 14 дней. Известно, что положительный результат теста на коронавирус может появиться за 1-3 дня до появления симптомов.