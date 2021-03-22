 

ПЦР-тесты дают меньше ложно-отрицательных результатов в первой половине дня

22.03.2021, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В ходе исследования специалисты медицинского центра Университета Вандербильта (Vanderbilt University Medical Cente) проанализировали результаты более 30 тысяч ПЦР-тестов, взятых в Нэшвилле в период с марта по июнь прошлого года. Ученые сопоставили полученные результаты с временем взятия мазка, а также учли данные о заболевших пациентах, у которых ранее тест не подтвердил SARS-Cov-2.

Результаты показали двукратное изменение пропорций положительных результатов в течение суток, причем их максимальное количество приходится на 14:00. Ученые отметили, что это может быть в том числе связано с тем, что разные группы пациентов проходят тестирование в определенное время, однако наиболее вероятное объяснение заключается в циркадных колебаниях иммунитета, который по-разному взаимодействует с патогеном в течение суток.

«Мы предполагаем, что выделения SARS-Cov-2 имеют циклический характер с пиком в начале дня. Это наблюдение совпадает с результатами исследований других вирусов, таких как грипп, герпес и Денге, когда взаимодействие патогена с иммунной системой приводит к суточным колебаниям вирусного выделения», — написали авторы исследования. По мнению ученых, эти выводы могут стать для корректировки действующих рекомендаций по тестированию пациентов.

Как правильно сдавать ПЦР-тест на коронавирус? 

ПЦР-тест на сегодня – это «золотой стандарт» диагностики COVID-19. Коротко расскажем, кому, где и когда сдавать ПЦР на новый коронавирус.

Читать статью

Ранее ученые выяснили, что мазок на ПЦР лучше всего делать на 5-7 день после предполагаемого заражения или контакта с больным COVID-19. В этот короткий период вероятность получить ложноотрицательные результаты мазка самая низкая.

Инкубационный период COVID-19 (промежуток от заражения до появления первых признаков болезни) составляет 5-6 дней, но может достигать 14 дней. Известно, что положительный результат теста на коронавирус может появиться за 1-3 дня до появления симптомов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Мнение: О кремлёвском старце и его доверенных сменщиках

28.11 / Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года

12.08 / Скандалы: «Побеждать надо так, чтобы не было вопросов»

14.11 / «Перемирие на Кавказе укрепляет роль Турции в регионе»

19.11 / В разгар пандемии Фадеев столкнулся с «дефицитом человека»

31.07 / Мнение: Наука как музыка…

02.02 / Названы причины повторного заражения COVID-19

02.11 / В России ожидаются массовые сокращения

16.09 / «Германия не должна замёрзнуть зимой»: Навальный попросил не вводить санкции против «Северного потока-2»

20.02 / В Подольске на торговле наркотиками поймали пенсионерку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска