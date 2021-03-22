Рыбинский «Раскат» выпустил первую партию мини-погрузчиков
 

Рыбинский «Раскат» выпустил первую партию мини-погрузчиков

22.03.2021, 7:17, Новости
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Рыбинский завод АО «Раскат» начал выпуск нового вида продукции – мини-погрузчиков.

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством области и учредителем предприятия – АО «НПО «Высокоточные комплексы» (корпорация «Ростех»), заключенного в октябре 2020 года. Уже изготовлено 10 образцов марки «Ant 750». Сегодня на производстве состоялась их презентация.

– Отрадно, что сложные времена у рыбинского «Раската» остались позади, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – Предприятие приостановило деятельность в 2014 году. Инвестиционный блок правительства области принял все возможные меры по решению проблем завода и реанимированию его деятельности. Был найден стратегический инвестор из числа компаний корпорации «Ростех», который выкупил производственные мощности и вложил более 360 миллионов рублей для запуска предприятия. Теперь оно снова производит дорожную технику, а также новую для себя продукцию – мини-погрузчики. По итогам 2020 года выручка завода составила более 400 миллионов рублей.

Новый многофункциональный дизельный фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом компактен и пригоден для использования в плотной городской застройке. Он может чистить тротуары и дороги от снега, листвы и мусора, выполнять работы на производстве и складах. Машина оснащена ковшом, способным поднимать до 750 килограммов груза. В 2021 году планируется выпустить 150 единиц данной модели техники.

Сегодня один экземпляр мини-погрузчика учредитель рыбинского завода «Раскат» – АО «НПО «Высокоточные комплексы» передал в пользование Правительству области. Техника будет использоваться в Переславле-Залесском.

Также на предприятии подвели промежуточные итоги взаимодействия со специалистами Федерального центра компетенций, которые помогают заводу с октября 2020 года в рамках национального проекта «Производительность труда». Для совершенствования работы был выбран участок изготовления кабин дорожных катков. Специалисты оценили текущее состояние производства и выявили основные проблемы, негативно влияющие на работу. В результате разработан комплекс мероприятий, позволяющих снизить издержки.

Сейчас завершается перенос сварочного участка к заготовительному. 20% сотрудников благодаря обучению освоили технологии бережливого производства, трое сертифицированы в качестве внутренних тренеров на предприятии. Реализация всех запланированных мероприятий позволит «Раскату» повысить производительность на участке изготовления кабин более чем на 30%.



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