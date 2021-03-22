Скандалы: Евгений Пригожин составил методичку для тех, кому, по его мнению, «мерещится слежка»

Бизнесмен оценил попытку журналиста МБХ-медиа привлечь внимание историей о преследовании

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин составил методичку для тех, кому мерещится слежка. Редакция издания «Подъем» обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать недавнее заявление журналиста Ильи Рождественского об организованной за ним слежке со стороны «РИА ФАН Евгения Пригожина». Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице во «ВКонтакте». Евгений Пригожин заявил, что не бывает в редакции ФАН. Он был там один раз, когда редакция переехала в новый офис.

По словам Евгения Пригожина, когда дети хотят обратить на себя внимание взрослых – они бьются головой об пол. Поведение некоторых либеральных журналистов сравнимо с детским.

«Господина Рождественского и МБХ не читаю, так как считаю это пустой тратой времени», — отметил предприниматель.

Бизнесмен считает, что господином Рождественским, как и «МБХ Медиа» — никто не интересуется. Именно поэтому, чтобы привлечь на себя внимание окружающих, они предпринимают тщетные попытки.

Евгений Пригожин отметил, что создал специальную инструкцию для либеральных журналистов, страдающих «паранойей и манией преследования». Бизнесмен считает, что им необходимо обратиться за помощью врачей, чтобы те выписали им препараты для успокоения нервной системы.

Предприниматель уточнил, что скачать или распечатать инструкцию можно на странице во «ВКонтакте». Методичка также доступна в печатном виде по адресу Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 7.