Скандалы: В АП предпочли «Гусарские» западным Contex

ФГУП Управления делами президента закупает презервативы «Гусарские», «Любить по-русски» и «Шашка-невидимка» на 726 000 рублей

Дочерняя структура управделами президента, унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции» (ФГУП ППП), заключило договор на поставку презервативов на 726 000 рублей. Информацию о контракте «Открытые медиа» обнаружили на сайте госзакупок. Предприятию понадобились 574 упаковки презервативов Durex, 490 презервативов Contex, 337 «Гусарских», 346 презервативов «Любить по-русски» и 559 резиновых изделий «Неваляшка. Шашка-невидимка», говорится в технической документации тендера. В наименовании последнего товара, видимо, вкралась опечатка: презервативов с таким названием ОМ найти не удалось, однако существуют кондомы с названием «Неваляшка. Шапка-невидимка».

ФГУП ППП создано в 1993 году. Предприятие занимается организацией комплексного материально-технического обеспечения деятельности администрации президента, оказанием услуг для нужд федеральных органов власти, предприятий, организаций и учреждений, подведомственных управлению делами президента, говорится на сайте организации.

Зачем кремлёвскому ФГУП понадобились презервативы и для какого именно из органов власти они предназначены, в описании закупки не указано.

Кроме средств контрацепции, ППП покупает сигареты и зажигалки. Среди заказанных товаров — 10 000 пачек сигарет Parliament, 2000 пачек «Собрания», 3000 пачек «Лиггетт-Дукат» и 705 пачек сигарет «Ангара». Всего на покупку сигарет, зажигалок и презервативов предприятие потратит 15 млн рублей.

Ранее ФГУП ППП оказывало услуги по организации воздушных перевозок зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и полпредов президента, занималось проведением конференции Владимира Путина, поставляло значки и георгиевские ленты для участников Парада Победы.

Вячеслав Яковлев