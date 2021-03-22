 

Мнение: О мусоре и не только

22.03.2021, 17:28, Разное
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Когда у нас только затевалась эта лабуда с раздельным сбором мусора, я себе представлял это так:
современное светлое здание около свалки, за конвейером люди в белых халатах и перчатках сортируют мусор, после работы идут отдыхать в своё новое просторное общежитие, квартировладельцев ведомственный автобус развозит по домам, полный соцпакет.
Действительность несколько отличается от этих фантазий.
Понимаю и поддерживаю, зачем тратить народные деньги на строительство завода, если сортировать мусор можно и в общежитии? И зачем его вообще строить, можно ведь нанять людей, у которых жильё уже есть, и пусть себе там сортируют. Заодно на автобус не нужно тратиться.
Я думал, новаторы на этом остановятся, ну что ещё можно придумать?
Как я ошибался.
Оказывается, лохов можно не только заставить работать бесплатно, но и чтобы они делали это с радостью.
Ушлые ребята на каждой площадке установили свои контейнеры, и народ у себя дома сортирует мусор и аккуратно раскладывает по этим контейнерам. Остаётся только отвезти рассортированный мусор и получить за него денюшку.
Лохи раздувают щёки от гордости, что они с хитрожопыми партнёрами очищают город от мусора и обеспечивают счастливое будущее своих внуков.
Полностью согласен, но хочу уточнить.
Лохи ладно, почему я должен это делать бесплатно?
Ребята, поставившие контейнеры, могли бы как-то компенсировать людям затраты на сортировку, ну там детскую площадку построить или отремонтировать мусорные площадки, куда они поставили свои контейнеры.
Или хотя бы перечислить в городской бюджет за аренду земли, ведь их контейнеры занимают сотни квадратных метров.
Щас, размечтался, они уже и так отблагодарили чиновников, подпустивших их к корыту, зачем благодарить лохов?
Может, коммунальщики? Ведь вывозимый ими мусор уменьшился процентов на пять-десять. Экономия топлива, меньше платить нужно на свалке за сброс туда мусора. Могли бы уменьшить плату людям за сбор мусора.
Угадайте с трёх раз, что они сделали? Правильно, подняли плату.
Ну и коротко подобью итог для тех, кому было лень читать: меня достали эти лохи, бесплатно работающие на хитрожопых дядей и поучающие меня, как правильно сортировать мусор.

Источник: Достало



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