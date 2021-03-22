После обвинений в расизме Елизавета II наймет менеджера по вопросам разнообразия

Интервью принца Гарри и Меган Маркл постепенно приводит к реальным изменениям в британской королевской семье.

По словам ряда англоязычных изданий, в частности, Daily Mail, CNN и BBC, в официальной резиденции королевы Елизаветы II и других дворцах семейства (резиденции принца Чарльзы и Камиллы, герцогини Корнуольской — Кларенс-Хаусе — и принца Уильяма с Кейт Миддлтон — Кенсингтонском дворце) пересматривают политику найма сотрудников. Анонимный источник сообщил Times, что команда королевы сейчас работает над новыми правилами и процедурами, которые позволят в будущем соблюдать расовое и национальное разнообразие среди королевского персонала:

– Это тот вопрос, к которому королевская семья относится очень серьезно. У нас есть определенные процедуры и программы, но мы не заметили желаемого прогресса и признаем, что необходимо сделать больше… Мы постоянно развиваемся в этом направлении и не боимся искать новые подходы к решению этого вопроса. Работа над разнообразием ведется уже некоторое время при полной поддержке британской королевской семьи.

О потенциальном скором назначении руководителя по вопросам разнообразия источник сказал:

– Это нужно учитывать, но пока рано объявлять о каких-либо твердых планах. Мы слушаем и учимся, чтобы понять, насколько это будет правильно.

Утверждается, что эта идея будет учитывать полную инклюзивность в стенах дворца: будут учитываться такие как этнические меньшинства, так и сексуальные (LGBTIA+), а также люди с ограниченными возможностями.

Напомним, принц Чарльз стал первым представителем британской королевской семьи, который вышел в свет после скандального интервью его младшего сына принца Гарри и Меган Маркл. Однако на вопрос о его отношении к поступку своего сына принц Уэльский отвечать не захотел. Позже официальное заявление в ответ на обвинения в расизме выпустила пресс-служба Букингемского дворца. А 11 марта первое публичное на этот же счет сделал принц Уильям.