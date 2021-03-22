Полиция сообщила о задержании в Одессе криминального авторитета из Закавказья

В Одессе задержали 32-летнего иностранца, который по версии полиции является криминальным авторитетом из Закавказья и представлял интересы “вора в законе” из России. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины 22 марта.

Иностранец был доверенным лицом “вора в законе”. С сентября прошлого года его объявили в розыск за квартирную кражу и кражу наградного оружия у сотрудника полиции, сказано в сообщении.

Сотрудники миграционной полиции узнали о местонахождении разыскиваемого. По утверждению полицейских, во время обыска у него изъяли орудия, которые указывают на причастность к совершению преступлений.

Мужчину взяли под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года инициировал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе” на срок от пяти до 12 лет. Депутаты в первом чтении проголосовали за этот законопроект 19 декабря 2019 года. 4 февраля 2020 года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

Народные депутаты 236 голосами 4 июня внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Эксперты отметили, что законопроект фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины.

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