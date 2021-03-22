 

ЕС ввел санкции за нарушения прав человека против граждан Китая и России, в том числе, “телохранителя Кадырова”

22.03.2021, 17:10, Новости дня
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Евросоюз ввел санкции в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

“Нарушения включают крупномасштабные произвольные задержания уйгуров в провинции Синьцзян в Китае, репрессии в Корейской Народно-Демократической Республике, внесудебные казни и насильственные исчезновения в Ливии, пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне, а также пытки, внесудебные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее”, – говорится в сообщении.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам. Решение о введении санкций опубликовано в Официальном журнале ЕС – это значит, что они вступили в силу.

Под европейские ограничения за преследование ЛГБТ и политических оппонентов попал два россиянина. Среди них командир спецотряда “Терек”, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет “неофициальным телохранителем” главы кавказской республики Рамзана Кадырова.

Как говорится в документе, Висмурадов лично курирует массовые и систематические преследования представителей ЛГБТ-сообщества и противников правления Кадырова в Чечне с 2017 года.

Также под санкции попал начальник управления МВД Чечни в городе Аргуне Аюб Катаев. Его, кроме преследования ЛГБТ, ЕС обвиняет в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других многочисленных нарушениях прав человека.

Санкции введены по утвержденному в декабре 2020 года механизму ЕС, который наказывает нарушителей прав человека. Этот механизм был впервые применен 2 марта в отношении четырех россиян в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Украина призывает Европейский союз внедрить санкционный механизм в ответ на нарушение прав человека в Автономной Республике Крым. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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