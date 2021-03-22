 

Чернышов о подписании меморандума о развитии безбарьерной архитектуры: Безбарьерность – это новое мышление государства

22.03.2021, 17:10, Новости дня
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В Украине был подписан меморандум о развитии безбарьерной архитектуры. Это произошло при участии первой леди Елены Зеленской, заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, глав Донецкой, Черкасской и Винницкой ОГА, а также мэров Винницы и Мариуполя, сообщает официальное интернет-представительство президента Украины Владимира Зеленского.

Принятие меморандума является реализацией Всеукраинской инициативы Елены Зеленской “Без барьеров”.

“Я убежден, что безбарьерность – это не просто новые правила и нормы. Это новое мышление государства, общества и бизнеса. Безбарьерность должна стать не только активной государственной политикой и социальной ответственностью бизнеса, но и новой общественной нормой. Мы должны уверенно двигаться в направлении преодоления любых ограничений, расширения практики инклюзии, недискриминации и обеспечения равных прав и возможностей всем украинцам”, – цитирует “Апостроф” Чернышова.

Партнеры Всеукраинской инициативы договорились о сотрудничестве в направлениях построения безбарьерной Украины и создании практических кейсов безбарьерной среды. Инициативу супруги президента активно поддержали в регионах, отмечает интернет-издание.

Представители городов и областей подготовили презентации, которые, по словам Чернышова, свидетельствуют о системном подходе к внедрению принципов безбарьерности. Со всеми представленными проектами можно ознакомиться на сайтах городских советов и областных государственных администраций, пишет сайт президента.

Меморандум вступает в силу с момента его подписания и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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