 

“Красивый город”. Макс Барских рассказал, чем занимается в Москве

22.03.2021, 17:10, Новости дня
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Украинский певец Макс Барских 22 марта в эфире “Русского Радио”, отвечая на вопрос ведущего, чем сейчас занимается в Москве, заявил, что  находится в столице России проездом.

“Я, во-первых, проездом сейчас. Мы ходим на эфиры, промоутируем музыку, совместную работу [с российской певицей Zivert]. В выходные я успел побывать в ресторанчиках, барах. Изучаю ночную жизнь. Красивый город”, – заявил он.

Он рассказал, что пробудет в Москве до конца марта.

“Я вот 27-го концерт даю”, – уточнил артист.

ВИДЕОВидео: Русское Радио / YouTube

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.

В марте 2021 году артист презентовал совместное видео с российской певицей Zivert на трек Bestseller. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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