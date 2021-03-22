В Луганской области возле линии разграничения подорвался местный житель. Происшествие квалифицировали как теракт

В Луганской области местный житель получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба МВД Украины.

“21 марта в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом “минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени”, – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, инцидент произошел в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией. При этом нежилое домовладение расположено в непосредственной близости к линии разграничения и ничем не ограждено.

“Трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения”, – уточнили в МВД.

На месте происшествия правоохранители изъяли металлические обломки (по предварительным данным, от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 (теракт – максимальный срок наказания 12 лет лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

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