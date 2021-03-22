Ученые назвали ежедневное употребление бекона причиной развития слабоумия

Британские исследователи обнаружили, что ежедневное употребление обработанного мяса — бекона увеличивает риски развития слабоумия на 50%. К такому выводу они пришли после изучения данных 500 000 респондентов, описавших свой ежедневный рацион.

В исследовании речь велась не только об одном беконе, но любом обработанном мясе. Нутрициологи получили доступ к британскому биобанку, где были взяты анкеты волонтеров, чей возраст варьировался от 40 до 70 лет. Так, была обнаружена взаимосвязь между употреблением обработанного мяса и риском развития деменции. Чаще всего недуг появлялся у тех, кто употреблял бекон.

Ранее исследователи уже заявляли, что мясо негативно влияет на деятельность человеческого мозга. Но в некоторых случаях оно может принести пользу. Для снижения появления слабоумия на 20% необходимо добавлять в рацион необработанное мясо: говядину, телятину или свинину хотя бы в количестве 50 грамм в день.

Источник: www.medikforum.ru