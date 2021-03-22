 

NI: США намерены обновить свои устаревшие ядерные силы

22.03.2021, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Члены Конгресса США одобрили решение о финансировании обновления ядерного арсенала страны.

Как пишет пророссийское издание The National Interest, имеющиеся на вооружении Пентагона боеголовки признаны устаревшими по сравнению с аналогами РФ и других государств.

Соединенные Штаты готовятся модернизировать собственное ядерное оружие. К такому шагу одного из лидеров в военной сфере вынудил прогресс других стран мира в данной отрасли. Эксперты из США считают, что в существующих условиях ракетные установки и другая техника, составляющая ядерный арсенал государства, отстает от зарубежных аналогов. Неутешительный вывод был сделан на самом высоком уровне и привел к принятию соответствующих документов национальным Конгрессом.

Американские политики уверены, что из-за непрерывного прогресса России США не могут оставаться на существующей ступени развития вооружений. Прежде всего, будут обновлены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman, которые считал «главным козырем» еще президент Джон Кеннеди. Устаревшие модели заменят перспективным вооружением GBSD. При этом о вероятных сроках создания модифицированных боеголовок пока не сообщается.

Из всех представленных для одобрения программ и проектов конгрессмены одобрили порядка 98% из них. Их готовили около десяти лет в попытке сравниться с технологиями вооруженных сил Российской Федерации. Стоит отметить, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений позволяет Штатам иметь до 12 подводных лодок класса Columbia. В планах американского Минобороны создать как минимум 80 стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Согласно представленному недавно рейтингу мощнейших армий мира, РФ была признана одной из ТОПа. Инициатива обновить ядерный потенциал была поддержана обеими главными политическими силами США, как республиканцами, так и демократами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

16.10 / Мнение: Письмо: “Рассказала ему про плюсов и минусов”

02.08 / В московском Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами

09.11 / Петросян назвал обсуждающих его жизнь хейтеров бездельниками

14.02 / Мнение: Расходы на оборону, США продали Кольт и расширение влияния Турции

08.02 / В Чите из окна больницы выпал ребенок

04.09 / Мнение: Лучшее уже позади

12.11 / Мнение: c США надо жить по главной заповеди зэков

07.12 / Эксперт о поездках Лукашенко в больницы с коронавирусными пациентами: Пытается восстановить свой имидж

18.09 / В Сети обсуждают причины расставания Тимати и Анастасии Решетовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска