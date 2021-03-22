NI: США намерены обновить свои устаревшие ядерные силы

Члены Конгресса США одобрили решение о финансировании обновления ядерного арсенала страны.

Как пишет пророссийское издание The National Interest, имеющиеся на вооружении Пентагона боеголовки признаны устаревшими по сравнению с аналогами РФ и других государств.

Соединенные Штаты готовятся модернизировать собственное ядерное оружие. К такому шагу одного из лидеров в военной сфере вынудил прогресс других стран мира в данной отрасли. Эксперты из США считают, что в существующих условиях ракетные установки и другая техника, составляющая ядерный арсенал государства, отстает от зарубежных аналогов. Неутешительный вывод был сделан на самом высоком уровне и привел к принятию соответствующих документов национальным Конгрессом.

Американские политики уверены, что из-за непрерывного прогресса России США не могут оставаться на существующей ступени развития вооружений. Прежде всего, будут обновлены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman, которые считал «главным козырем» еще президент Джон Кеннеди. Устаревшие модели заменят перспективным вооружением GBSD. При этом о вероятных сроках создания модифицированных боеголовок пока не сообщается.

Из всех представленных для одобрения программ и проектов конгрессмены одобрили порядка 98% из них. Их готовили около десяти лет в попытке сравниться с технологиями вооруженных сил Российской Федерации. Стоит отметить, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений позволяет Штатам иметь до 12 подводных лодок класса Columbia. В планах американского Минобороны создать как минимум 80 стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Согласно представленному недавно рейтингу мощнейших армий мира, РФ была признана одной из ТОПа. Инициатива обновить ядерный потенциал была поддержана обеими главными политическими силами США, как республиканцами, так и демократами.