Медики назвали опасность самого популярного обезболивающего

Британские медики рассказали, в чем заключается опасность самого популярного обезболивающего – аспирина. Все дело в том, что данное лекарственное средство может входить в состав препаратов от гриппа и простуды. Перед его употреблением важно узнать о возможных побочных эффектах.

Аспирин нельзя принимать вместе с ибупрофеном, поскольку оба препарата принадлежат к одной лекарственной группе НПВП. В совокупности данные средства увеличивают вероятность возникновения побочных эффектов, самым легким из них станет боль в животе.

Перед приемом ибупрофена важно посоветоваться с врачом, если употребляется другой НПВП, аспирин или же варфарин в низких дозах, циклоспорин, мочегонные средства. Кроме того, лекарство может взаимодействовать с литием, метотрексатом, СИОЗС.

Если после приема обезболивающего появилась тошнота, присутствует сонливость или же диарея, то необходимо обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы свидетельствуют о передозировке лекарственным препаратом. В тяжелых случаях может наблюдаться затрудненное дыхание, потеря сознание, судороги.

В целом аспирин считается безопасным лекарством, но к его употреблению необходимо отнестись с большой осторожностью людям с аллергией, язвой желудка, высоким кровяным давлением, подагрой, астматикам, а также тем, кто имеет плохую свертываемость крови или же недавно перенесли инсульт.

Источник: www.nhs.uk