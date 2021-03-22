Ученые вырастили из стволовых клеток слезные железы человека

По словам ученых, последнее достижение науки позволит справиться с такой серьезной проблемой, как синдром сухого глаза. Из стволовых клеток им удалось вырастить полноценные слезные железы.

Разумеется, клетки берут в том же организме, на который затем будет произведена трансплантация. Поэтому вопросов по поводу совместимости и отторжения пересаженного органа возникать не должно.

Напомним, что ранее ученые сумели вырастить из стволовых клеток кишечник, кожу и даже такой сложный человеческий орган, как сердце. Исследования и эксперименты проведены в Институте Хюбрехта (Нидерданды). Первоначально работы проводились с использованием лабораторных мышей, на которых была отработана технология.