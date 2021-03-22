 

Под Москвой задержали приезжих фальшивомонетчиков

22.03.2021, 17:04, Разное
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В московской области полиция задержала 34-летнего уроженца Мурманской области и 23-летнего приезжего из стран ближнего зарубежья. Мужчины действовали парой – один из них приобретал в интернете фальшивые деньги, а второй сбывал их в торговых точках, передает сайт “Подмосковье сегодня”. От действий злоумышленников страдали магазины в Сергиевом Посаде. Сейчас предприимчивым молодым людям грозит уголовное дело.



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