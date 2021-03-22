 

В Вологде росгвардеец спас людей из огня

22.03.2021, 17:04, Разное
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В квартире одного из домов на улице Чернышевского в Вологде произошел пожар. Первым это заметил сотрудник Росгвардии Дмитрий Григорьев, живущий двумя этажами выше. Он с утра вышел на балкон и заметил, что от соседей валит густой дым.

Мужчина немедленно вызвал пожарных, а затем сам спустился вниз и помог выбраться из горящей квартиры хозяйке квартиры, ее двухлетнему сыну и пожилому отцу, передает РИА ФАН. Благодаря его оперативной реакции никто не пострадал.



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