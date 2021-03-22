 

В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора» к линии соприкосновения в Донбассе

22.03.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики «Правого сектора» (запрещенное в РФ украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«Отмечается прибытие в зону Операции объединенных сил (ООС) членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД.) замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор», имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», – цитирует РИА «Новости» Осадчия.

По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей.

«Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов», – сообщил официальный представитель Народной милиции.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Трампу собрались предъявить обвинения в связи с беспорядками у Конгресса

17.08 / США атакуют «Северный поток — 2», используя свою «иранскую стратегию»

23.11 / Independent – супруги Обама снимут комедийный сериал о невзгодах администрации Трампа

29.01 / В Вашингтоне возле Капитолия задержали вооруженного мужчину

11.10 / VOAэскпресс 10 октября 2020

12.02 / Японцы выведут на орбиту буддийский храм

24.11 / ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в РФ и Белоруссии

05.02 / В Ивано-Франковской области ужесточили карантин

30.01 / Несмотря на запрет, полячек, желающих сделать аборт, будет становиться всё больше

30.08 / В Индийском океане погибло около 40 дельфинов. Вероятная причина – разлив нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска