Рогозин опубликовал снимки с нового российского арктического спутника

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал первые снимки северного полушария Земли, сделанные российским спутником «Арктика-М».

«Качество «сырых» (необработанных) снимков полностью соответствует ожиданиям специалистов», – сообщил Рогозин в своем Telegram-канале. В нем же глава госкорпорации разместил фотографии, сделанные спутниками.

Рогозин пояснил, что первичная радиометрическая и геометрическая обработка данных проводится многозональным сканирующим устройством, который стоит на спутнике.

«Цифровой поток поступает в бортовую систему сбора данных (БССД-ВЭ), где объединяется в единый поток со служебной информацией от бортового командного устройства и информацией от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ)», – продолжил глава госкорпорации.

Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе 28 февраля был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.

Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие задачи, кроме прогноза погоды, способна решать «Арктика-М» и что означает запуск этого аппарата, предназначенного для наблюдения над северными широтами нашей страны.