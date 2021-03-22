 

Путин призвал объединить усилия стран в борьбе с пандемией

22.03.2021, 16:52, Новости дня
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Москва выступает за объединение усилий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации.

«Мы понимаем и хотим, чтобы общий успех был достигнут общими усилиями. Более того, считаем, что общий, с точки зрения выработки иммунитета, не только для нашей страны, но и для других стран мира, он достижим только в результате объединения усилий. Поэтому мы всегда выступали за объединение этих усилий. И будем работать, если итальянские партнеры хотят, с удовольствием будем работать и с ними», – сообщил глава государства на совещании, передает РИА «Новости».

Он добавил, что некоторые из иностранных партнеров «видят какую-то политизацию» борьбы с коронавирусом со стороны России. «Ничего подобного, я уже многократно говорил, не было и нет. Никакой политизации», – подчеркнул Путин.

Ранее в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем российский лидер дал оценку неудовлетворительному состоянию связей РФ и ЕС, в ходе диалога стороны затронули вопросы совместной борьбы с пандемией коронавируса, в том числе возможности использования российской вакцины «Спутник V».



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