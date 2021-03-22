Мнение: Зелёные» особо опасная секта
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Их цель уничтожение цивилизации.
Во французском Лионе, где к власти пришли «зелёные», в школьных меню запретили мясо.
https://tgstat.ru/channel/@tolk_tolk/7977
В ФРГ собираются запретить строительство домов на одну семью.
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/plus225010571/Einfamilienhaeuser-Beliebt-aber-bald-in-Deutschland-verboten.html
Или последователи Греты Тунберг уничтожат человечество.
Или человечество уничтожит последователей Греты Тунберг.
Кстати в 2021 году ООН созывает конференцию на которой будет вынесено решение о запрете употребления продукции животноводства для пищи и других целей.
https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss
В ЦАХАЛе уже запретили свитеры из натуральной шерсти.
https://www.newsru.co.il/israel/15jan2021/vegan303.html
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Источник: Достало
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