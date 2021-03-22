 

Племянницы принцессы Дианы Амелия и Элиза Спенсер вышли в свет со своими бойфрендами

22.03.2021, 16:30, Разное
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На прошлой неделе дочери младшего брата принцессы Дианы графа Чарльза Спенсера — Элиза и Амелия Спенсер — стали особенными гостьями на одной из свадеб в ЮАР (девушки живут там с момента переезда их родителей в 1995 году). 28-летние Элиза и Амелия выступили в роли подружек невесты – Лейлы Осато. Они пришли на свадьбу со своими половинками: леди Амелию сопровождал ее жених, агент по недвижимости и игрок в поло Грег Малетт (молодые люди встречаются около 10 лет, познакомились они во время учебы в Университете Кейптауна); а леди Элиза была в компании 25-летнего Ченнинга Миллера, менеджера по маркетингу, с которым они встречаются больше пяти лет. Ченнинг учился в той же школе, что и младший брат Элизы, Луи Спенсер.

Родственники принцессы Дианы не стремятся вести публичный образ жизни. Младший брат Леди Ди, 56-летний граф Чарльз Спенсер, виконт Элторп, последние годы осуществляет меценатскую деятельность и является покровителем нескольких благотворительных и общественных организаций, а также пишет книги и мемуары (когда Диана была жива, он работал журналистом, в том числе телеведущим). Дети Чарльза и племянники Дианы — в трех браках у него родилось пять дочерей и двое сыновей — редко попадают в ленты новостей и особенно не дают поводов для этого. Исключением стала старшая дочь графа, леди Китти Спенсер, которая строит карьеру модели и с прошлого года помолвлена с миллионером Майклом Льюисом (разница между ними составляет 32 года). К тому же, она активно ведет свой блог в Instagram (522 тысячи подписчиков — для сравнения, у ее младших сестер всего по 13 и 14 тысяч).Леди Элиза и Амелия СпенсерЭлиза Спенсер и Ченнинг Миллер

Амелия Спенсер и Грег Малетт

Леди Амелия и Элиза Спенсер со своими бойфрендами

Недавно сестер сняли на обложку мартовского номера британского журнала Tatler. Амелия и Элиза дали редкое интервью о своей семье и тете, принцессе Диане. Они признались, что смерть Дианы стала для их семьи огромной трагедией (на тот момент близняшкам было пять лет), а сами они поняли масштаб потери с возрастом:

Мы всегда знали ее просто как нашу тетю. Мы помним ее как невероятно теплую и любящую. Она всегда старалась общаться с нами, когда мы были детьми, и обладала талантом читать детские сердца… Мы понятия не имели, чем она занималась в то время. Еще ребенком я осознала всю тяжесть этой утраты для отца и семьи. Только позже я поняла, как много значила для меня утрата ее роли в этом мире.

Также девушки вспомнили, что однажды Диана спасла их от назойливых папарацци. Но чтобы девочки не испугались, она обернула все в забавную игру:

Мы отдыхали на пляже Нордхук. Из ниоткуда появились фотографы и стали нас снимать. Нам, конечно, стало очень страшно, ведь мы были такими маленькими. Мы не понимали, что происходит. Но она превратила это в игру — кто первым добежит до машины. Удивительно, как она защищала нас. Она хотела, чтобы мы чувствовали себя в безопасности и не боялись.

Леди Амелия и Элиза Спенсер на обложке Tatler

Леди Амелия и Элиза Спенсер с невестой



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