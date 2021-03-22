“Это точно Билык?” , “Время совсем не щадит”. Пользователи сети не узнали певицу на отдыхе в Египте
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49-летний украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 22 марта в Instagram разместил совместное фото с 50-летней украинской певицей Ириной Билык.
На портретном снимке Билык в солнцезащитных очках, желтой свободной футболке и бирюзовой накидке позирует в обнимку с Хименесом-Браво, который одет в серую спортивную футболку. Волосы артистки собраны под ярким платком с декором.
Кулинарный эксперт отметил, что встретился с артисткой во время отдыха в Египте.
“Мы с Билык уже поплавали”, – подписал она публикацию.
“Это точно Билык?” – уточнили фолловеры в комментариях под фото.
“Да”, – ответил кулинарный эксперт.
“Ирину не узнала, богатой будет”, – прокомментировала фото подписчица Хименеса-Браво.
“Ирину время сосем не щадит”, – отреагировали на фото пользователи сети.
“Блин, девочки, привыкшие все видеть из-под фильтров, – Билык 50 лет! Как она должна выглядеть? Нормально она выглядит для своего возраста”, – написали в комментариях фолловеры.
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На своей странице в Instagram Билык опубликовала фото, сделанное во время отдыха в Египте, на котором запечатлена в темное время суток с дальнего ракурса.
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