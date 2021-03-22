“Это точно Билык?” , “Время совсем не щадит”. Пользователи сети не узнали певицу на отдыхе в Египте

49-летний украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 22 марта в Instagram разместил совместное фото с 50-летней украинской певицей Ириной Билык.

На портретном снимке Билык в солнцезащитных очках, желтой свободной футболке и бирюзовой накидке позирует в обнимку с Хименесом-Браво, который одет в серую спортивную футболку. Волосы артистки собраны под ярким платком с декором.

Кулинарный эксперт отметил, что встретился с артисткой во время отдыха в Египте.

“Мы с Билык уже поплавали”, – подписал она публикацию.

“Это точно Билык?” – уточнили фолловеры в комментариях под фото.

“Да”, – ответил кулинарный эксперт.

“Ирину не узнала, богатой будет”, – прокомментировала фото подписчица Хименеса-Браво.

“Ирину время сосем не щадит”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Блин, девочки, привыкшие все видеть из-под фильтров, – Билык 50 лет! Как она должна выглядеть? Нормально она выглядит для своего возраста”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

На своей странице в Instagram Билык опубликовала фото, сделанное во время отдыха в Египте, на котором запечатлена в темное время суток с дальнего ракурса.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

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