В Житомире водитель, пытаясь сбежать от патрульных, устроил ДТП и подорвал себя гранатой – полиция

В Житомире 35-летний предприниматель, пытаясь уйти от полицейской погони, взорвал гранату и лишился руки. Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

На одной из улиц города патрульные остановили Honda Accord, водитель которого отказался предъявлять документы. При попытке полицейских открыть двери автомобиля водитель начал движение, пытаясь убежать от правоохранителей и выехать за пределы областного центра.

Во время погони нарушитель допустил столкновение с припаркованным Ford Transit и оказался заблокирован полицейскими машинами.

Понимая, что скрыться от полицейских ему не удастся, водитель вышел из машины и попытался бросить в них гранату, однако в результате взрыва пострадал сам, лишившись правой руки. Сейчас он госпитализирован с травматической ампутацией правого предплечья и многочисленными рваными ранами правой ноги и поясницы.

Отмечается, что мужчина был в каске и бронежилете и вел себя неадекватно, в частности, говорил сам с собой.

“По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку. Думаю, что от недостаточности навыков поведения, а также от неадекватности состояния намерение не смог осуществить, но реальная угроза для полицейских, которые в этот момент окружили мужчину, существовала”, – заявил начальник управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Начато уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Полиция провела обыски по месту жительства мужчины. Среди изъятого нашли порошок, как предполагают в полиции, наркотического состава. Его отправят на экспертизу.

В полиции отметили, что мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в частности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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