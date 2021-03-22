За минувшие сутки в Киеве и трех областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19

За минувшие сутки в Киеве и трех областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 марта в Facebook данные Министерства здравоохранения Украины.

Накануне вакцинация от коронавируса не проводилась в столице, Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях.

Больше всего прививок от COVID-19 за прошедшие сутки сделали в Донецкой (770), Житомирской (310), Киевской (270), Луганской (210) и Днепропетровской (190) областях.

В общей сложности накануне вакцинировали 2715 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1810931819069915

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.

По состоянию на 22 марта в стране ввели 111 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинацию завершили только одному украинцу, он получил обе дозы вакцины.

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