Кабмин создаст спецфонд для выплат украинцам за непредвиденные последствия вакцинации от COVID-19 – Офис президента

Кабинет Министров намерен создать специальный фонд для выплат компенсаций за непредвиденные последствия от вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пресс-служба Офиса президента проинформировала 22 марта по итогам совещания у главы государства Владимира Зеленского.

Президент сказал, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса.

“После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд”, – подчеркнули в ОПУ.

Верховная Рада 19 марта приняла закон №5247, которым освободила от ответственности за побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 производителей вакцин. Эту ответственность переложили на Кабинет Министров, сообщил Степанов.

“Мы не просто освободили. Гражданин Украины не остается один на один, наоборот, ее берет правительство. Будет создан соответствующий фонд – думаю, на ближайших заседаниях правительства. Мы несем полную ответственность”, – подчеркнул он.

Президенту передадут закон на подпись после того, как его подпишет председатель парламента Дмитрий Разумков. Разумков пока не сделал этого.

Министр пояснил, что этот механизм необходим для применения в первую очередь мРНК-вакцин. В Украине зарегистрирована только один такой препарат – производства Pfizer/BioNTech.

Также в стране одобрены для использования препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield) и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. К 22 марта в стране сделали 111 тыс. прививок. Обе дозы получил лишь один украинец.

Препараты других производителей Украина пока не получила.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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