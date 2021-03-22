Над Тайванем столкнулись два истребителя

22 марта в небе над островным государством Тайвань столкнулись два истребителя Northrop F-5Е местных ВВС. Об этом со ссылкой на национальный командный центр спасения проинформировал CNA.

Самолеты выполняли учебную задачу вместе с двумя другими F-5Е, они столкнулись менее чем в трех километрах от побережья.

На место инцидента были направлены вертолеты и корабли береговой охраны.

Одного из пилотов нашли в море без сознания, спасти его не удалось. Пилота второго самолета продолжают искать. Он успел катапультироваться, и спасатели уже обнаружили место приземления парашюта.

Northrop F-5 – легкий американский многоцелевой истребитель, который эксплуатируется в мире с 1964 года. Модификация Е – с одним пилотом.

CNA отмечает, что для ВВС Тайваня это уже третий похожий случай за последние полгода. В частности, в октябре 2020 года разбился еще один F-5, а в ноябре потерпел крушение более современный истребитель F-16 – в обоих случаях пилоты погибли.

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

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