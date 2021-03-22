 

После падения астероида в кратерах Титана могла зародиться жизнь

22.03.2021, 16:18, Разное
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Ученые признали кратеры на Титане пригодными для возникновения жизни. Запустить этот процесс способы крупные астероиды, падение которых приведет к пробитию ледяной коры и перемешиванию воды с органикой с последующим образованием «первобытного супа».
Сотрудница Парижского университета Леа Боннефой, продолжительное время изучавшая спутник Сатурна, считает, что эта идея очень захватывающая и перспективная. Когда есть избыток органических соединений, теплый бассейн и все это циклически перемешивается с водой океана, то существует большой шанс для зарождения жизни на Титане.

Органические углероды, находящиеся на поверхности Титана, не могут сами попасть в океан, поскольку он, вероятно, находится под 100-километровой толщей льда. Однако астероиды, подобные тому небесному телу, после падения которого образовался 425-километровый кратер Титана Менрва, пробивают даже такую ледяную кору, отметил Альваро Пентадо Кроста из Университета Кампинаса.

Менрва и другой кратер спутника Титана Селк являются потенциально пригодными для формирования в них жизни. Кроме того, в 2027 году агентство NASA отправит к Титану беспилотный летательный аппарат с ядерной установкой Dragonfly. К спутнику Сатурна он прибудет в 2036 году. В плане изучения Менрва находится в труднодостижимом для аппаратов ученых месте. Однако и его планируют исследовать в будущих миссиях.

Источник: naked-science.ru



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