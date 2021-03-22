Медики: Отказ от завтрака может ускорить процесс старения организма

Медики заявили, что регулярное отсутствие завтрака может ускорить процесс старения организма. Чтобы дольше жить, необходимо правильно питаться и есть маленькими порциями 4-5 раз в день.

Фактором старения медики назвали гликацию. Под данным явлением предусматривается связь с белком избыточного количества сахара в организме. В результате преждевременно разрушаются ткани, кости и внутренние органы. Если человек постоянно пропускает завтрак, то после обеда происходит скачок уровня глюкозы в крови.

В ходе проведения эксперимента было замечено, что отсутствие утреннего приема пищи провоцировало скачок сахара в крови. Кроме того, быстро происходило его резкое падение. Чем выше диапазон колебаний показателя, тем больше стресс, вызванный гликированием.

Существуют некоторые продукты, способные подавить такую реакцию. Речь идет о чае, травах, специях, плодах граната, цедре, полыни, астрагале.

Источник: inosmi.ru