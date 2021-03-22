 

Медики: Отказ от завтрака может ускорить процесс старения организма

22.03.2021, 16:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики заявили, что регулярное отсутствие завтрака может ускорить процесс старения организма. Чтобы дольше жить, необходимо правильно питаться и есть маленькими порциями 4-5 раз в день.
Фактором старения медики назвали гликацию. Под данным явлением предусматривается связь с белком избыточного количества сахара в организме. В результате преждевременно разрушаются ткани, кости и внутренние органы. Если человек постоянно пропускает завтрак, то после обеда происходит скачок уровня глюкозы в крови.

В ходе проведения эксперимента было замечено, что отсутствие утреннего приема пищи провоцировало скачок сахара в крови. Кроме того, быстро происходило его резкое падение. Чем выше диапазон колебаний показателя, тем больше стресс, вызванный гликированием.

Существуют некоторые продукты, способные подавить такую реакцию. Речь идет о чае, травах, специях, плодах граната, цедре, полыни, астрагале.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Орландо Блум дал первое интервью о новорожденной дочери и раскрыл свой необычный отцовский талант

02.07 / ОККУПАЦИЯ — ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ

26.10 / Участие в “Холостяке” и исполнение своих хитов: похудевшая Адель впервые за три года появилась на телевидении

14.02 / Мнение: Об импичменте Трампа

05.10 / Марш стыда Ксении Бородиной – Личное мнение

10.02 / Жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес обвиняется в рэкете

05.10 / В Бишкеке митингующих разгоняют газом

15.10 / «Бумажную почту еще не взломал ни один хакер»: Байден объяснил, почему у него больше шансов победить Трампа, чем у Хиллари Клинтон

10.12 / Мишустин заявил о борьбе с ростом цен на продукты перед Новым годом

26.02 / Власти Северной Кореи требуют немедленного возврата дрезины, которую угнал российский дипломат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска