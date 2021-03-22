 

“Ксения просто любит поесть”: Собчак ответила на слухи о возможной беременности

22.03.2021, 16:18, Разное
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Популярная российская ведущая Ксения Собчак ответила на слухи по поводу своей возможной беременности. Теледива заявила, что люди могут время от времени видеть ее округлившийся живот, поскольку она очень сильно любит есть.
Собчак в этом году снова станет ведущей премии «Муз-ТВ», которая пройдет 4 июня в «Мегаспорте». На мероприятии, где была объявлена новая концепция шоу, Собчак появилась в комплекте изумрудного цвета с укороченным топом. В прошлом году отсутствие мероприятия сильно ощущалось, у нее складывалось впечатление, что чего-то не хватает. На этот раз премия пройдет в обновленном формате: сократилось общее число номинаций, к тому же объявлены только трое ведущих: Александр Ревва, Ксения Собчак и Настя Ивлеева.

Журналистов интересовал вопрос, станет ли Ксения Собчак мамой во второй раз. Супруга Константина Богомолова ответила, что ее часто подозревают в беременности. Однако она призналась, что перед началом официального мероприятия съела два пирожка.



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