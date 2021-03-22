 

Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса

22.03.2021, 16:14, Разное
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Российский лидер сообщил, что пройдет вакцинацию во вторник, 23 марта. Владимир Путин отметил, что прививка – это добровольный выбор каждого человека. Какую вакцину выбрал президент, не уточняется.

Также Путин рассказал, что для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 в стране необходимо произвести около 70 миллионов полных комплектов доз вакцины. “Мощности это позволяют”, – приводит его слова РИА Новости.

Россия зарегистрировала три вакцины от коронавируса – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Президент подчеркнул, что эти три препарата доказали свою надежность и безопасность. По его словам, ни одна иностранная вакцина не демонстрирует “такую высокую степень защиты”.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России сегодня составляет 4,46 миллиона. Суточный прирост инфицированных держится на уровне 8-9 тысяч. Выздоровели и покинули больницы 4,07 миллиона граждан. Всего с начала пандемии было зафиксировано 95,3 тысячи летальных исходов.

Материал дополняется.



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