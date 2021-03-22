 

Володин призвал проверить эпидситуацию в открытых для россиян странах

22.03.2021, 16:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минувшее воскресенье Черногория разрешила въезд привитым от коронавируса российским туристам. По мнению Володина, властям балканской республики предстоит еще многое сделать. “У них ничего для этого не готово”, – считает председатель ГД.

В Черногорию и другие открывающиеся для наших туристов страны прежде всего должны приехать российские специалисты и оценить уровень эпидемиологической безопасности и готовность местной системы здравоохранения, отметил Володин.

“Если хотите приглашать на отдых туристов, сделайте прививки своим гражданам», — подчеркнул спикер.

По его словам, власти этих стран хотят пополнить бюджет за счет туристов. “Но не надо это делать, подвергая риску здоровье граждан», — добавил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил об историческом шансе для развития внутрироссийского туризма. В нашей стране много замечательных мест для отдыха – Волга, Байкал и другие, напомнил он.

По мнению председателя ГД, развитию туризма в России могли бы помочь льготы. Их можно давать тем, кто обустраивает места отдыха, санатории, говорил Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Московские пенсионеры требуют вернуть зрителей в студии политических ток-шоу

24.06 / Собчак высказалась о романе Харламова с “Ксюшей”

27.10 / Российская компания Inoi выпустила обновлённую версию своего наиболее популярного смартфона Inoi 2 Lite

28.12 / Ученые рассказали о вероятном разрушительном землетрясении в Израиле в ближайшее время

05.01 / Дешевое средство от вшей помогает избежать госпитализации при коронавирусе

20.10 / Мнение: Новости дня – 19 октября. Ковидная Москва, принуждение студентов-медиков…

27.10 / Крупнейший в Белоруссии производитель галош объявил забастовку

12.01 / Поклонская высказалась о планах Украины вернуть Крым: Хотят территорию без людей

20.12 / Представлен рейтинг рекордно быстро заряжающихся смартфонов: В списке нет iPhone

26.06 / Татьяна Овсиенко хочет взять из детдома девочку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска