Володин призвал проверить эпидситуацию в открытых для россиян странах

В минувшее воскресенье Черногория разрешила въезд привитым от коронавируса российским туристам. По мнению Володина, властям балканской республики предстоит еще многое сделать. “У них ничего для этого не готово”, – считает председатель ГД.

В Черногорию и другие открывающиеся для наших туристов страны прежде всего должны приехать российские специалисты и оценить уровень эпидемиологической безопасности и готовность местной системы здравоохранения, отметил Володин.

“Если хотите приглашать на отдых туристов, сделайте прививки своим гражданам», — подчеркнул спикер.

По его словам, власти этих стран хотят пополнить бюджет за счет туристов. “Но не надо это делать, подвергая риску здоровье граждан», — добавил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил об историческом шансе для развития внутрироссийского туризма. В нашей стране много замечательных мест для отдыха – Волга, Байкал и другие, напомнил он.

По мнению председателя ГД, развитию туризма в России могли бы помочь льготы. Их можно давать тем, кто обустраивает места отдыха, санатории, говорил Володин.