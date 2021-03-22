Аксенов назвал государственным терроризмом водную блокаду Крыма

Организаторы и вдохновители водной блокады Крыма не уйдут от ответственности, поскольку это был акт государственного терроризма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Бандеровский режим использовал проект (Северо-Крымский канал), который был создан на благо людей, в качестве оружия, направленного против всех крымчан. Водная блокада – это акт государственного терроризма, попытка геноцида населения полуострова. Уверен, что организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По его словам, ООН и правозащитники не замечают «того, что творит преступная киевская власть». При этом Аксенов подчеркнул, что водная блокада Крыма будет прорвана.

«Не сомневаюсь, что мы прорвем водную блокаду так же, как прорвали все остальные блокады. Отмечу, что водоснабжение полуострова было одним из основных пунктов повестки совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма, которое наш президент провел 18 марта», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.